В Кремле не считают, что мир стал ближе к ядерной войне, чем в 1962 году

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не разделяют точку зрения, согласно которой современный мир находится на более близком расстоянии к ядерной войне, чем в период Карибского кризиса 1962 года.

Глава ФСБ попросил время на подготовку предложений по ядерным испытаниям США

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков подчеркнул: «Мы не стали бы приходить к таким заключениям». Данное заявление было сделано им в контексте обсуждения поручения президента России Владимира Путина о проработке возможности возобновления ядерных испытаний.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что РФ целесообразно немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
