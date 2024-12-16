В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду, сообщил «МК».

Он отметил, что такая мера поддержки позволила бы испытывающим нужду людям быть уверенными, что они при любых обстоятельствах смогут получить необходимый минимумом продуктов и товаров.

Анастасия Ракова рассказала о старте продаж новогодних товаров на социальном маркетплейсе

Ранее, 12 декабря, глава Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал, в регионе в следующем году возобновится выдача продуктовых социальных карт. Прежде всего их начнут выдавать пенсионерам, сей доход ниже прожиточного минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдума

Горячие новости

Все новости

партнеры