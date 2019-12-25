«Горе от ума». В Екатеринбурге ученик напал с молотком на учительницу из-за стиха

Девятиклассник в Екатеринбурге напал с молоток на учительницу, пробив ей голову. Пострадавшая попала в больницу. Подросток подкараулил педагога возле её дома, сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области. Пострадала 54-летняя учительница русского языка и литературы городской школы №24.

Надзорное ведомства приступило к проверке обстоятельств инцидента. Уже известно, что напавший учится в этой школе с первого класса, на учёте в правоохранительных органах не стоял. Живет он в неполной семье – с матерью и бабушкой.

Как уточняет «ФедералПресс», пострадавшая - классный руководитель ученика. Вовремя нападения он также хотел пырнуть женщину ножом, но она сумела выбить холодное оружие из рук школьника. Предположительно, таким образом ученик отомстил педагогу за то, что она пригрозила поставить ему двойку за не выученное стихотворение - отрывок из «Горя от ума» Грибоедова.

