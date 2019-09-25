В России хотят ввести обязательное страхование квартир

Обязательное страхование квартир и общедомового имущества от коммунальных аварий предложили ввести в России. За введение страховки выступил заместитель председателя комитета Госдумы по коммунальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

По его мнению, ежемесячно жителям многоквартирных домов в квитанцию за коммунальные услуги необходимо включать такой платеж. Он, по мнению депутата, должен составлять 20 рублей, сообщает АГН «Москва».

Сейчас в России такое страхование есть, но плата за него добровольная.

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс в эфире НСН рассказал, какое жилье получит пострадавший от ЧС россиян после введения нового закона о страховании жилья.







