В России хотят ввести маркировку готовой еды

Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды одобряет идею Роспотребнадзора, но настаивает на старте с добровольного эксперимента и создании единых стандартов. Инфраструктура для нововведения уже существует: в ЦРПТ заявляют о полной технической готовности.

Инициатива, как полагают в Общественном совете при Роспотребнадзоре, может быть применена ко всей упакованной продукции пищепереработки. Актуальность вопроса подтверждает высокий — 64% в 2025 году — процент проб, не прошедших проверку по нормам СанПиНа.

Планируется дать юридическое определение этому виду продукции и разделить нормы для магазинной и доставочной еды из общепита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

