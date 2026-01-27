В России хотят ввести маркировку готовой еды
В России бизнес готов поддержать маркировку готовой еды при условии постепенного и согласованного внедрения, сообщают «Известия».
Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды одобряет идею Роспотребнадзора, но настаивает на старте с добровольного эксперимента и создании единых стандартов. Инфраструктура для нововведения уже существует: в ЦРПТ заявляют о полной технической готовности.
Инициатива, как полагают в Общественном совете при Роспотребнадзоре, может быть применена ко всей упакованной продукции пищепереработки. Актуальность вопроса подтверждает высокий — 64% в 2025 году — процент проб, не прошедших проверку по нормам СанПиНа.
Планируется дать юридическое определение этому виду продукции и разделить нормы для магазинной и доставочной еды из общепита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Наложен арест на имущество двух депутатов Госдумы, среди которого 120 объектов недвижимости и 27 компаний
- СМИ: Банки за год закрыли около 1,7 тысяч отделений
- В России хотят ввести маркировку готовой еды
- В Финляндии призвали усилить защиту оленей от нападений «русских волков»
- В «Ростехе» назвали дипфейком видео об изъятии вкладов россиян
- СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению
- Член банды Цапков Вова Беспредел попросился на СВО и получил отказ
- СМИ: Россия стала победителем в конфликте на Украине
- Выпускники МХАТ попросили главу Минкульта снять мужа Собчак с поста и. о ректора
- Митрополит Кирилл: Россия воюет не с людьми, а с духами злобы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru