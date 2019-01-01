В России хотят ввести ЕГЭ по экологии
В России могут ввести Единый государственный экзамен по экологии. С таким предложением выступил Общественный совет Министерства природы, сообщает Ura.ru.
По мнению авторов такой инициативы, ЕГЭ по экологии будет способствовать адаптации школьников к быстро меняющемуся миру. Однако, по словам Минприроды, для начала необходимо признать экологию естественной наукой.
Уточняется, что на сегодняшний день этот предмет не преподается в качестве отдельной и полноценной дисциплины в школы, хоть и преподается в учебных заведениях. Согласно инициативе Минприроды, новый курс по экологии будет длиться один год.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков поделился мнением, что в недалеком будущем в российские вузы будут принимать не по среднему баллу ЕГЭ, а по достижениям в школе и таланту. Таким прогнозом .
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