В России хотят ввести ЕГЭ по экологии

По мнению авторов такой инициативы, ЕГЭ по экологии будет способствовать адаптации школьников к быстро меняющемуся миру. Однако, по словам Минприроды, для начала необходимо признать экологию естественной наукой.

Уточняется, что на сегодняшний день этот предмет не преподается в качестве отдельной и полноценной дисциплины в школы, хоть и преподается в учебных заведениях. Согласно инициативе Минприроды, новый курс по экологии будет длиться один год.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков поделился мнением, что в недалеком будущем в российские вузы будут принимать не по среднему баллу ЕГЭ, а по достижениям в школе и таланту. Таким прогнозом .

