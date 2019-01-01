Экс-глава Рособрнадзора поддержал идею об интернете на ЕГЭ

«Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками. Дайте человеку возможность пользоваться источником, но вопрос ставьте так, чтобы ответа не было в интернете. Либо ты умеешь пользоваться информацией, либо нет. Но экспертам ФИПИ придется проделать очень большую работу, придумывая задания, ответы на которые нет в интернете. Много заданий, которые требуют только памяти, например, кто и когда в каком году родился или умер. Зачем перегружать память такими вещами, если их можно легко найти в источнике? Если ты не умеешь формулировать вопрос, то ты ничего не стоишь. А во-вторых, есть куча фейков и разобраться, где верный ответ, а где бред сумасшедшего, нужно уметь. Например, если на экзамене по обществознанию стоит задание сравнить позиции Зюганова и Жириновского по сирийскому вопросу, то почему не дать право пользоваться интернетом»,- сказал он.

По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.

