Общество

Экс-глава Рособрнадзора поддержал идею об интернете на ЕГЭ

26 июня10:24

Виктор Болотов в эфире НСН рассказал, почему такая мера не может считаться списыванием на экзамене.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который занимается разработкой заданий для ЕГЭ и ОГЭ, предлагает разрешить поиск информации в интернете на экзаменах по гуманитарным предметам. Как пишут «Известия», изменение процедуры приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму.

Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в эфире НСН заявил, что видит рациональное зерно в этой инициативе, потому что зачастую на экзаменах не нужна информация, которую запоминать необязательно (слушайте аудио).

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«Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками. Дайте человеку возможность пользоваться источником, но вопрос ставьте так, чтобы ответа не было в интернете. Либо ты умеешь пользоваться информацией, либо нет. Но экспертам ФИПИ придется проделать очень большую работу, придумывая задания, ответы на которые нет в интернете. Много заданий, которые требуют только памяти, например, кто и когда в каком году родился или умер. Зачем перегружать память такими вещами, если их можно легко найти в источнике? Если ты не умеешь формулировать вопрос, то ты ничего не стоишь. А во-вторых, есть куча фейков и разобраться, где верный ответ, а где бред сумасшедшего, нужно уметь. Например, если на экзамене по обществознанию стоит задание сравнить позиции Зюганова и Жириновского по сирийскому вопросу, то почему не дать право пользоваться интернетом»,- сказал он.

По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.

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