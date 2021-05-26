В России хотят ужесточить правила выплаты алиментов
Правительственная комиссия одобрила проект об ответственности за неполную выплату алиментов. Согласно документу, выплата мизерной суммы на содержание ребенка теперь не убережет должника от уголовного преследования, рассказали в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).
Там пояснили, что сейчас Федеральной службы судебных приставов (ФССП) зачастую отказывается возбуждать уголовные дела в отношении должников по алиментам, если они делали хотя бы незначительные выплаты, передает РИА Новости.
В Алтайском крае, например, было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, который должен был более 300 тысяч рублей, из-за того, что он выплатил ребенку 1,5 тысячи.
В ЮАР отмечают, что подобных решений в год принимается несколько тысяч.
В России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, в случае повторного нарушения - уголовная. Предлагаемые поправки в УК и КоАП не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам, в том числе в связи с выплатами ими незначительных сумм.
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