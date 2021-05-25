СМИ: пособия родителям-одиночкам и беременным назначат с учетом их дохода
Минтруд РФ разработал документ, в которым говорится о новых правилах начисления пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет и беременным женщинам. Об этом сообщают «Известия».
В документе речь идет о том, что пособия планируется назначать по тем же принципам, что и выплаты на детей от трех до семи лет – учитывая их имущество и наличие дохода.
Женщине, претендующей на новые выплаты, нужно будет встать на учет по беременности до 12-й недели, получать же пособие она сможет после 12-й недели до родов.
Одиночкой родитель считается, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении или вписан матерью, умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и суд назначил ему алименты.
Также в документе указывается список собственности, которой может обладать семья, претендующая на пособие. В него включены квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка.
Также при начислении пособия применяется принцип «нулевого дохода», что означает, что на протяжении года у взрослого члена семьи должны быть поступления средств от трудовой, творческой или предпринимательской деятельности, учитывается стипендия или пенсия.
Ранее юрист Евгения Галкина рассказала РИА ФАН о том, как производятся ежемесячные выплаты детям с трех до семи лет в этом году, как сделать перерасчет пособия и подать документы на его получение.
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