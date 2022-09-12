В России хотят разрешить многодетным становиться резервистами
Проект закона, дающий возможность многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв, внесён в Государственную думу. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента 12 сентября. Судя по исходным данным, законопроект подготовлен группой депутатов во главе с руководителем комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Согласно законодательной инициативе, в резервисты могут записаться россияне, у которых есть трое и более детей. Поправки предлагается внести в профильные федеральные законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».
Как поясняют авторы новеллы, согласно действующим нормам. многодетные граждане не могут призываться на военные сборы независимо от желания. Они также не могут подписывать контракт о зачислении в резерв.
Власти РФ уже несколько раз заявляли об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в связи с событиями на Украине. На этом фоне в России продолжается формирование отрядов добровольцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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