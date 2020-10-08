В России готовятся запретить пиво в пластике более 0,5 литра

По мнению парламентариев, эта задача недостижима без решения проблемы алкоголизации населения, отмечает Ura.ru.

По сведениям авторов инициативы, доля людей, которые регулярно потребляют пиво, превышает 70%.

В 2017 году в России уже ограничили объем пластиковой тары для пива 1,5 л, пишет news.ru.

За последние месяцы в России было подготовлено несколько противоречивых документов по продаже спиртного. Эксперты НСН поясняют, какие из них имеют право на существование. В частности МВД выступило против введения в стране онлайн-продажи спиртного.



