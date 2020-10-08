В России готовятся запретить пиво в пластике более 0,5 литра
Госдума в октябре рассмотрит законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 л.
Авторами документа стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России». Инициативу они связали с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году, в котором он указал на необходимость увеличения средней продолжительности жизни граждан России до 80 лет, пишут «Известия».
По мнению парламентариев, эта задача недостижима без решения проблемы алкоголизации населения, отмечает Ura.ru.
По сведениям авторов инициативы, доля людей, которые регулярно потребляют пиво, превышает 70%.
В 2017 году в России уже ограничили объем пластиковой тары для пива 1,5 л, пишет news.ru.
За последние месяцы в России было подготовлено несколько противоречивых документов по продаже спиртного. Эксперты НСН поясняют, какие из них имеют право на существование. В частности МВД выступило против введения в стране онлайн-продажи спиртного.
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