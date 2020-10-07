«Брюхо растет»: Путин рассказал об отказе от пива
Президент России Владимир Путин признался в интервью ТАСС, что отказался от употребления пива, так как от него «растет брюхо».
«Я стараюсь пиво не пить в последнее время», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста, может ли глава государства выпить с друзьями пиво без охраны.
Путин посетовал на то, что обязанности главы государства влияют на его общение с близкими людьми, но отметил, что работа приносит моральное удовлетворение от доверия людей.
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков рассказал что, в этот день российский лидер проведет более десятка международных телефонных разговоров и займется текущими делами.
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