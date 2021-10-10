В России готовятся ввести федеральную систему учета успеваемости
Министерство просвещения РФ рассматривает возможность создать федеральную электронную систему учёта успеваемости школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергей Кравцов.
«Вот этот определённый зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно - это введение федеральной системы», - заявил министр в ответ на замечание одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о том, что в его учебном заведении такие системы сменились трижды.
Кравцов подчеркнул, что единая государственная система позволит максимально снизить утечку персональных данных.
В Рособрнадзоре уверены, что единые подходы и процедуры, которые организовываются на федеральном уровне, повышают мотивацию школьников к обучению. Категорически не согласен с этой позицией первый зампред комитета Госдумы по культуре VII созыва Александр Шолохов. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я не знаю, о каком снижении качества образования они говорят, потому что признаётся, что предыдущая национальная система образования во много раз превосходила пресловутую Болонскую систему, по следам которой мы так безуспешно плетёмся. Я думаю, что это такой, скорее, полупсихологический момент: столько всего сделано в этом направлении, что как же теперь признать, что это направление было неверным», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
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