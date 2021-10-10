В России готовятся ввести федеральную систему учета успеваемости

«Вот этот определённый зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно - это введение федеральной системы», - заявил министр в ответ на замечание одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о том, что в его учебном заведении такие системы сменились трижды.

Кравцов подчеркнул, что единая государственная система позволит максимально снизить утечку персональных данных.

В Рособрнадзоре уверены, что единые подходы и процедуры, которые организовываются на федеральном уровне, повышают мотивацию школьников к обучению. Категорически не согласен с этой позицией первый зампред комитета Госдумы по культуре VII созыва Александр Шолохов. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Я не знаю, о каком снижении качества образования они говорят, потому что признаётся, что предыдущая национальная система образования во много раз превосходила пресловутую Болонскую систему, по следам которой мы так безуспешно плетёмся. Я думаю, что это такой, скорее, полупсихологический момент: столько всего сделано в этом направлении, что как же теперь признать, что это направление было неверным», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».



