Носик: Нужно увеличить срок обучения в школах
Актер театра и кино Александр Носик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Голикова заявила, что меры соцподдержки к 2024 году охватят 2,5 млн семей
Реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Также она напомнила, что в стране продолжается создание целостной системы мер поддержки семей с детьми на основе принципов социального казначейства. Власти планируют снизить риски бедности таких семей.
Александр Носик : «Это очень правильно, такие семьи надо защищать от бедности, но улучшение ситуации в семье, прирост населения будет тогда, когда измениться экономическая ситуация в стране. Когда экономика перейдет от сырьевой к производственной, высокотехнологической, когда появятся новые рабочие места, повысятся зарплаты, в связи с увеличением производственного сектора выровняются цены, когда будет работать в штатом режиме социальная политика, улучшится образование, которое сейчас, к сожалению, уничтожается, и когда будет работать нормально здравоохранение, которое очень сильно пострадало после последних реформ», - отметил собеседник НСН.
Портрет Достоевского появился на поле в Италии.
Очередной работой итальянца Дарио Гамбарина, мастера работ в жанре ленд-арт, стал двухсотметровый портрет Федора Достоевского, который автор посвятил 200-летнему юбилею русского писателя.
Александр Носик : «Очень приятно, что в мире ценят и любят русскую культуру. И нам стоит очень любить ее, ценить и оберегать. Причем не на словах, а на деле»,- добавил он.
Анатолий Вассерман предложил сократить срок обучения в школах
По его словам, сначала следует изменить цель обучения, а затем определить средства, необходимые для её достижения. Главной задачей образования, по его мнению, является формирование целостной картины мира, для чего не обязательно учиться 11 лет.
Александр Носик : «Помимо целостной картины мира, было бы неплохо, чтобы ученики из школьной поры выносили такие навыки как умение учиться, работать с материалом, осваивать его, логически мыслить, умение говорить, быть доказательным. Основные предметы школьной программы крайне необходимы для получения будущих специальностей. Мы и так живем в мире дилетантов, людей, которые не владеют своей специальностью. Информации очень много, поэтому я считаю, для усвоения этого материала для того, чтобы у детей еще оставалось время заниматься спортом, ходить в кружки, нужно увеличить срок обучения в школах», - предложил артист.
Диетолог рассказала, что поможет россиянам правильно питаться
В магазинах могут появиться специальные полки для органической продукции. По мнению диетолога, это поможет научить россиян покупать правильную еду.
Александр Носик : «Правильная еда, органическая, это натуральные продукты без добавок, без гормона роста, это те самые вкусно пахнущие помидоры и ароматные яблоки. Дорогие друзья, они стоят больших денег. Пластмассовые помидоры гораздо дешевле, поэтому я думаю, что путь полезного продукта на стол нашего потребителя, скорее, зависит от поддержки государством тех производителей, которые производят органическую, правильную еду, и от понижения цены на эту продукцию», - резюмировал актер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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