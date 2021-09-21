Носик: Нужно увеличить срок обучения в школах

Александр Носик : «Помимо целостной картины мира, было бы неплохо, чтобы ученики из школьной поры выносили такие навыки как умение учиться, работать с материалом, осваивать его, логически мыслить, умение говорить, быть доказательным. Основные предметы школьной программы крайне необходимы для получения будущих специальностей. Мы и так живем в мире дилетантов, людей, которые не владеют своей специальностью. Информации очень много, поэтому я считаю, для усвоения этого материала для того, чтобы у детей еще оставалось время заниматься спортом, ходить в кружки, нужно увеличить срок обучения в школах», - предложил артист.

