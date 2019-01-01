В России готовятся к запрету пластиковой посуды
Минприроды готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кобылки. По его словам, благодаря этой инициативе ведомство надеется уменьшить причиняемый из-за загрязнений природе ущерб, подчёркивает RT. И, по словам министра, крупные сети поддерживают эту инициативу.
Добавим, большинство россиян, а именно 71% , ранее завили, что готовы отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Причем, даже если такой закон в России не будет принят, и не будет действовать.
Как напоминает Ura.ru, в странах Евросоюза использование пластиковой посуды будет запрещено с 2021 года. Помимо одноразовых тарелок и столовых приборов, «вне закона» окажутся полиэтиленовые пакеты, коктейльные трубочки, ватные палочки и воздушные шары.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН констатировал нежелание российских властей отказываться от производства пластиковой тары. Вместе с тем он отметил, что депутаты Госдумы давно перешли с использования пластиковой посуды на бумажную.
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