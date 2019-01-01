В России готовятся к запрету пластиковой посуды

Минприроды готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кобылки. По его словам, благодаря этой инициативе ведомство надеется уменьшить причиняемый из-за загрязнений природе ущерб, подчёркивает RT. И, по словам министра, крупные сети поддерживают эту инициативу.

Добавим, большинство россиян, а именно 71% , ранее завили, что готовы отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Причем, даже если такой закон в России не будет принят, и не будет действовать.