Валуев рассказал, как в России поступят с пластиковой тарой

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды в эфире НСН констатировал нежелание российских властей отказываться от производства пластиковой тары.

В Евросоюзе запретят использовать пластиковую посуду. Накануне Европарламент одобрил законопроект, согласно которому с 2021 года в странах ЕС будет запрещено использовать одноразовые пластиковые предметы, например, тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки. «Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах», — указали в заявлении представители европейского законодательного органа. Предполагается, что в рамках последующей работы по этому документу будет заключено соглашение с министрами стран ЕС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН заявил о нежелании российских властей отказаться от производства пластиковой тары и посуды.

«В России пластиковая посуда используется широко, и пока никто особо не собирается ничего запрещать. Хотя было бы очень хорошо. Мы даже не пришли пока к той мысли, чтобы хотя бы уменьшить толщину стенок этой посуды. Производители заинтересованы, что это повлияет на экономику и все остальное. Никто не просчитывает ущерб природе, а он в разы выше. Огромная часть мусора, который собирается, это полиэтиленовая и пластиковая упаковка, в том числе всякие стаканчики. В Госдуме, кстати, депутаты не используют пластиковую посуду. Только из бумаги. Это было введено еще год назад», - отметил он.

Запретить пластиковые тарелки и вилки Еврокомиссия предложила еще весной прошлого года. Подобная инициатива тогда входила в комплекс мер по борьбе с загрязнением мирового океана. Однако страны ЕС не единственные государства, где планируют ввести ограничения на использование пластиковых предметов. В сентябре прошлого года ограничить использование в ресторанах пластиковых соломинок решили в США, штате Калифорния. Мера должна была вступить в силу в 2019 году.