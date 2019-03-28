Валуев рассказал, как в России поступят с пластиковой тарой

В Евросоюзе запретят использовать пластиковую посуду. Накануне Европарламент одобрил законопроект, согласно которому с 2021 года в странах ЕС будет запрещено использовать одноразовые пластиковые предметы, например, тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки. «Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах», — указали в заявлении представители европейского законодательного органа. Предполагается, что в рамках последующей работы по этому документу будет заключено соглашение с министрами стран ЕС.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН заявил о нежелании российских властей отказаться от производства пластиковой тары и посуды.
«В России пластиковая посуда используется широко, и пока никто особо не собирается ничего запрещать. Хотя было бы очень хорошо. Мы даже не пришли пока к той мысли, чтобы хотя бы уменьшить толщину стенок этой посуды. Производители заинтересованы, что это повлияет на экономику и все остальное. Никто не просчитывает ущерб природе, а он в разы выше. Огромная часть мусора, который собирается, это полиэтиленовая и пластиковая упаковка, в том числе всякие стаканчики. В Госдуме, кстати, депутаты не используют пластиковую посуду. Только из бумаги. Это было введено еще год назад», - отметил он.