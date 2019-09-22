В России готовятся к бесплатной выдаче лекарств по назначению врача

Минздрав разрабатывает законопроект, принятие которого позволит пациентам со скидкой или бесплатно получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом пишет «Российская газета».

По данным главы Минзрава Вероники Скворцовой, единую цифровую систему амбулаторного лекарственного лечения планируется запустить в работу в 2022 году.

В законопроект, в первую очередь, будут включены пациенты с отдельными видами заболеваний. За основу возьмут итоги реализации пилотного проекта в Омске, где бесплатно выдавали лекарственные препараты против образования тромбов больным, перенесшим дорогостоящие операции на сердце и сосудах.

Также обсуждается возможность бесплатного лекарственного обеспечения детей до 14 лет или до совершеннолетия.

В настоящее время бесплатные медикаменты предоставляются только льготным категориям граждан.

Ранее руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в эфире НСН пояснил, почему считает, что регулирование фармацевтического рынка в России носит запретительный характер.

