В России госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19 за сутки
10 мая 202212:05
Медики госпитализировали за сутки тысячу россиян с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего за 24 часа было зарегистрировано 4 531 новых случаев заболевания, 5014 человек выздоровело, 101 пациент скончался.
С начала пандемии в России подтвердили 18 237 227 случаев заражения коронавирусом, 17 614 371 человек выздоровел, при этом было зафиксировано 377 150 летальных исходов.
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Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
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10 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru