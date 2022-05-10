В России госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19 за сутки

Медики госпитализировали за сутки тысячу россиян с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России госпитализировали 1 218 человек с коронавирусом за сутки

Всего за 24 часа было зарегистрировано 4 531 новых случаев заболевания, 5014 человек выздоровело, 101 пациент скончался.

С начала пандемии в России подтвердили 18 237 227 случаев заражения коронавирусом, 17 614 371 человек выздоровел, при этом было зафиксировано 377 150 летальных исходов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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