В России госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19 за сутки

Жители Омской области, чьи дома пострадали от пожаров, получат компенсации Япония представила список компаний и граждан РФ против которых вводятся санкции В Париже заявили, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть - это вопрос нескольких дней СМИ: самый большой белый бриллиант, когда-либо выставленный на аукцион, продадут в Женеве Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье