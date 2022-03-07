В России госпитализировали менее 4 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в России снижается, за минувшие сутки в стране выявили 73 162 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Накануне было подтверждено 79 863 случая COVID-19.

По данным оперштаба, за 24 часа были госпитализированы 3 804 россиянина. При этом медики выписали 122 619 пациентов. Также за сутки было зарегистрировано 668 смертей от COVID-19.

За весь период пандемии в РФ подтвердили 17 014 818 случаев заболевания, 14 690 595 пациентов выздоровели, 356 949 россиян скончались.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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