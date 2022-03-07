В России госпитализировали менее 4 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

Накануне было подтверждено 79 863 случая COVID-19.

По данным оперштаба, за 24 часа были госпитализированы 3 804 россиянина. При этом медики выписали 122 619 пациентов. Также за сутки было зарегистрировано 668 смертей от COVID-19.

За весь период пандемии в РФ подтвердили 17 014 818 случаев заболевания, 14 690 595 пациентов выздоровели, 356 949 россиян скончались.

