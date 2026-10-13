Онколог развеял миф о том, что смартфоны вызывают рак

По его словам, причина появления этого мифа - распространение информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. Однако доказательств этому нет, равно как и у того, что генно-модифицируемые продукты вызывают рак. Также к появлению опухоли не ведёт употребление сахара здоровым человеком, однако сахарный диабет действительно является косвенным фактором риска развития окологии.

Врач указал, что ещё одним распространенным мифом является утверждение, что рак — это инфекционное заболевание, тогда как в большинстве случаев у него неинфекционная природа. Кроме того, неверно, что онкология - возрастная болезнь. В настоящее время выявляемость недуга становится все более активной, в том числе у достаточно молодых пациентов.

Ахмаев добавил, что не следует считать рак неизлечимым. Он отметил, что на ранних стадиях шансов победить болезнь составляет до 90-95%.

«Использование, например, таргетных препаратов вместо обычной химиотерапии... может оказаться успешной... даже на IV стадии рака, если препараты подобраны правильно», — заключил эксперт.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила, что полученные в детстве солнечные ожоги могут стать причиной возникновения рака кожи в более зрелом возрасте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

