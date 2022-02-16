В России госпитализировали менее 20 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали еще 179 284 случая инфицирования коронавирусом за 24 часа, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране выявили 166 631 случай заболевания, напоминает RT.
По данным оперштаба, за сутки было госпитализировано 19 573 человек. При этом число выписанных из медучреждений увеличилось на 25%: в последние 24 часа от выздоровели 172 468 россиян.
Кроме того, оперативный штаб сообщает о 748 летальных исходах, зафиксированных за сутки.
За все время пандемии в России подтвердили 14 659 880 случаев COVID-19, 11 643 393 пациента выздоровели, 342 383 человека скончались.
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14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru