ВОЗ: Число смертей от COVID выросло на 4% за неделю

Число смертельных исходов после заражения коронавирусом за неделю возросло на 4%. Об этом сообщает ВОЗ, передает ТАСС.

Отмечается, что организация с 7 по 13 февраля зарегистрировала 74,5 тысяч летальных исхода, что на 4% больше, чем за предыдущую неделю.

Общее число смертельных случаев превысило 5,82 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Ранее сообщалось, что созданная ВОЗ научная группа по новым опасным патогенам, которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели огласит результаты своей работы.



