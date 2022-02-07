В России госпитализировали менее 11 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

В России выявили 171 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В РФ вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными коронавирусом

Накануне в стране зарегистрировали 180 071 заболевшего, напоминает RT.

При этом число госпитализаций за 24 часа заметно снизилось: по состоянию на 7 февраля, в больницы доставили 10 843 COVID-больных. Днем ранее были госпитализированы 12 749 человек, пишет Ura.ru.

Кроме того, как сообщает оперштаб, за сутки медики выписали 55 683 россиян и зарегистрировали 609 смертей от коронавируса.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 12 982 023 случая COVID-19, 10 624 954 человека выздоровели, 336 023 пациента скончались.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры