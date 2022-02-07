В России госпитализировали менее 11 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
В России выявили 171 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране зарегистрировали 180 071 заболевшего, напоминает RT.
При этом число госпитализаций за 24 часа заметно снизилось: по состоянию на 7 февраля, в больницы доставили 10 843 COVID-больных. Днем ранее были госпитализированы 12 749 человек, пишет Ura.ru.
Кроме того, как сообщает оперштаб, за сутки медики выписали 55 683 россиян и зарегистрировали 609 смертей от коронавируса.
С начала пандемии в РФ зафиксировали 12 982 023 случая COVID-19, 10 624 954 человека выздоровели, 336 023 пациента скончались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- Путин встретится в Кремле с Макроном
- СМИ: на Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом
- СМИ: Госдума планирует сделать похороны госуслугой
- Туры в Турцию к началу сезона могут подорожать на 25-50%
- В России госпитализировали менее 11 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
- СМИ: Для «Газпрома» могут построить новую атомную станцию
- В МИД РФ призвали не демонизировать Иран
- Россиянин в Приморье осуждён на 12 лет колонии за госизмену
- В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19
- Разведка ДНР: Польские наёмники прибыли в Донбасс для провокаций и терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru