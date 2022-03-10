В России госпитализировали еще 9401 пациента с коронавирусом
В России подтвердили еще 51 231 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне было выявлено 58 675 заражений за сутки, напоминает RT.
В последние 24 часа в российские больницы госпитализировали 9401 человека с коронавирусом, выписали 148 634 пациентов. Вместе с тем медики зарегистрировали 665 смертей за сутки.
С начала пандемии было подтверждено 17 191 300 случаев COVID-19, 15 043 717 человек выздоровели, 358 911 россиян скончались.
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17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
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