В России госпитализировали еще 9401 пациента с коронавирусом

Накануне было выявлено 58 675 заражений за сутки, напоминает RT.

В последние 24 часа в российские больницы госпитализировали 9401 человека с коронавирусом, выписали 148 634 пациентов. Вместе с тем медики зарегистрировали 665 смертей за сутки.

С начала пандемии было подтверждено 17 191 300 случаев COVID-19, 15 043 717 человек выздоровели, 358 911 россиян скончались.

