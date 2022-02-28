В России госпитализировали еще 6 382 пациента с COVID-19
В России подтвердили 106 920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее медики зафиксировали 116 093 случая заболевания, напоминает «Свободная пресса». С начала пандемии в РФ выявили 16 398 036 заболевших.
Кроме того, за последние 24 часа в стране госпитализировали 6 382 человека, при этом выписаны были 116 742 россиянина, пишут Известия. Число выздоровевших достигло 13 575 652.
По данным оперштаба, в минувшие сутки также зарегистрировали 733 смерти. С начала пандемии от коронавируса скончались 351 660 россиян.
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Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
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