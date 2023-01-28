В России госпитализировали 989 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 989 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 28 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 989 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 939 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 7 219 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 931 480 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 42 человека. Всего умерли от заболевания 394 944 человека.
Всего за сутки выздоровело 4 384 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 21 335 704 человека.
Эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года. По его словам, в настоящее время осуществляется процесс адаптации вируса, которому требуется четыре-пять лет, чтобы получились стойкие мутации.
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Заразились
21,9 млн+7 219 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 384 / сут.
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