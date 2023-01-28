В России госпитализировали 989 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 28 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 989 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 939 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 7 219 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 931 480 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 42 человека. Всего умерли от заболевания 394 944 человека.

Всего за сутки выздоровело 4 384 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 21 335 704 человека.

Эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года. По его словам, в настоящее время осуществляется процесс адаптации вируса, которому требуется четыре-пять лет, чтобы получились стойкие мутации.



