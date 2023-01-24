ВОЗ намерена определить новый статус COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что до конца текущей недели организация определит, должен ли коронавирус сохранить статус глобальной пандемии, сообщает РИА Новости.
По его словам, чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного значения - это наивысший уровень готовности
«На этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберётся, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию», - сказал он.
Ранее главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга выдал предписание, согласно которому меры противодействия коронавирусу продлят в Северной столице до 31 марта, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru