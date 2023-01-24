ВОЗ намерена определить новый статус COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что до конца текущей недели организация определит, должен ли коронавирус сохранить статус глобальной пандемии, сообщает РИА Новости.

Врач: эпидемия коронавируса может завершиться через один-два года

По его словам, чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного значения - это наивысший уровень готовности

«На этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберётся, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию», - сказал он.

Ранее главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга выдал предписание, согласно которому меры противодействия коронавирусу продлят в Северной столице до 31 марта, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВОЗПандемияКоронавирус
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