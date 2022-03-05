В России госпитализировали 9 295 пациентов с COVID-19 за сутки

Накануне в стране выявили 89 174 заболевших, напоминает «Свободная пресса». Общее число случаев COVID-19 достигло 16 861 793.

Как сообщает оперштаб, за 24 часа были госпитализированы 9 295 человек, медики выписали 155 725 пациентов. С начала пандемии от коронавируса вылечились 14 418 916 россиян.

При этом в минувшие сутки от COVID-19 скончались 750 человек. Число летальных исходов за время пандемии в РФ достигло 355 537.

