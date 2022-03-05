В России госпитализировали 9 295 пациентов с COVID-19 за сутки
В России подтвердили 86 769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране выявили 89 174 заболевших, напоминает «Свободная пресса». Общее число случаев COVID-19 достигло 16 861 793.
Как сообщает оперштаб, за 24 часа были госпитализированы 9 295 человек, медики выписали 155 725 пациентов. С начала пандемии от коронавируса вылечились 14 418 916 россиян.
При этом в минувшие сутки от COVID-19 скончались 750 человек. Число летальных исходов за время пандемии в РФ достигло 355 537.
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Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
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