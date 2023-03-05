В России госпитализировали 840 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 840 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Накануне в стране госпитализировали 1571 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 13 559 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 342 128 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 43 человек. Всего умерло от заболевания 396 298 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровели 8 936 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 677 256 человек.
Ранее актер Михаил Боярский рассказал, что спустя полтора года после перенесенного коронавируса так и не смог восстановиться, сообщает «Московский комсомолец».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- В России госпитализировали 840 человек с коронавирусом за сутки
- Володин: США заставляют Европу поддерживать Украину в ущерб граждан
- Грассо повергла Шевченко в бою за титул UFC в наилегчайшем весе
- Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной
- Шойгу провел совещание с командующими группировок по обстановке в зоне СВО
- Стало известно, когда в Москву придет весенняя погода
- Камчатский Шивелуч выбросил пепел на 5,5 километров
- В Санкт-Петербурге мужчина ранил трех человек из пистолета
- Пушков: Неизбежен конфликт между США и Китаем
- Трамп раскритиковал чрезмерную поддержку Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru