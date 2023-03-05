В России госпитализировали 840 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировано 840 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В США назвали неокончательной версию о лабораторной утечке коронавируса

Накануне в стране госпитализировали 1571 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 13 559 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 342 128 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 43 человек. Всего умерло от заболевания 396 298 человек.

В течение прошедших суток в стране выздоровели 8 936 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 677 256 человек.

Ранее актер Михаил Боярский рассказал, что спустя полтора года после перенесенного коронавируса так и не смог восстановиться, сообщает «Московский комсомолец».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеРоссияЗдоровьеПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры