В России госпитализировали 840 человек с коронавирусом за сутки

Накануне в стране госпитализировали 1571 человека с коронавирусом.



За сутки в России выявили 13 559 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 342 128 человек.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 43 человек. Всего умерло от заболевания 396 298 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 8 936 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 677 256 человек.

Ранее актер Михаил Боярский рассказал, что спустя полтора года после перенесенного коронавируса так и не смог восстановиться, сообщает «Московский комсомолец».

