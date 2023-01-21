В России госпитализировали 834 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 834 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 21 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 834 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 837 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 6 014 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 888 428 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 43 человека. Всего умерли от заболевания 394 653 человека.
Всего за сутки выздоровело 4 586 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 302 505 человек.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН рассказал о клинических испытаний иммуномодуляторов, которые показали их эффективность для поддержания состояния иммунной системы, профилактики тяжелых форм коронавируса и других вирусных инфекций.
«Наша отечественная наука перестраивается и понимает, что надо использовать свои наработки. Она начала вспоминать про наработки до того, как на нас напала большая фарма... Речь идет о наших отечественных наработках – это различные иммуномодуляторы, в мире их мало кто применяет, это наше ноу-хау. Те небольшие клинические испытания, которые проводились, говорят о том, что иммуномодуляторы можно использовать для поддержания состояния иммунной системы, для профилактики тяжелых форм коронавируса и других вирусных инфекций», - сказал Болибок.
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