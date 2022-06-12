В России госпитализировали 819 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 819 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализированы - 103 человека, выздоровели - 178 человек, 13 человек умерли за сутки», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 362 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 403 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 376 587 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 65 человек. Всего умер от заболевания 380 020 человек.
Всего за сутки выздоровело 3 480 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 794 561 человек.
Ранее в оперштабе по борьбе с распространением заболевания сообщили, что с 14 июня снимает ограничения по коронавирусу на въезд в страну для иностранцев по воздуху и по морю.
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18,4 млн+3 403 / сут.
Умерли
380 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 480 / сут.
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