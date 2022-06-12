В России госпитализировали 819 человек с коронавирусом за сутки

«Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализированы - 103 человека, выздоровели - 178 человек, 13 человек умерли за сутки», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 362 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 403 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 376 587 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 65 человек. Всего умер от заболевания 380 020 человек.

Всего за сутки выздоровело 3 480 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 794 561 человек.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением заболевания сообщили, что с 14 июня снимает ограничения по коронавирусу на въезд в страну для иностранцев по воздуху и по морю.

