В России госпитализировали 813 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 14 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 813 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 876 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 102 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 851 824 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 46 человек. Всего умерли от заболевания 394 355 человек.

Всего за сутки выздоровели 3 887 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 271 432 человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области был зафиксирован первый случая заражения подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 «Кракен», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

