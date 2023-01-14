В России госпитализировали 813 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 813 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 14 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 813 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 876 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 102 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 851 824 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 46 человек. Всего умерли от заболевания 394 355 человек.
Всего за сутки выздоровели 3 887 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 271 432 человека.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области был зафиксирован первый случая заражения подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 «Кракен», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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