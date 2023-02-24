В России госпитализировали 786 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 24 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 786 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 51,8%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 632 человека с коронавирусом.



За сутки в России выявили 13 829 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 232 492 человека.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 32 человека. Всего умерло от заболевания 395 970 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 12 618 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 570 255 человек.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. Он также отметил, что уровень коллективного иммунитет в России низкий и призвал прививаться. По его словам, вскоре появятся модернизированные вакцины, но пока можно прививаться и существующими.





