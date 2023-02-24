В России госпитализировали 786 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 786 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 24 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 786 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 51,8%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 632 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 13 829 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 232 492 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 32 человека. Всего умерло от заболевания 395 970 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровели 12 618 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 570 255 человек.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. Он также отметил, что уровень коллективного иммунитет в России низкий и призвал прививаться. По его словам, вскоре появятся модернизированные вакцины, но пока можно прививаться и существующими.
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Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru