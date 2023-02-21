СМИ: Карантин из-за эпидемии ОРВИ и гриппа ввели в смоленских школах

По данным издания, региональный Роспотребнадзор сообщил о скачке заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог Смоленска превысил 19%, отмечает Readovka67. Добавляется, что на 25% увеличилась заболеваемость у детей 7-14 лет.

Издание сообщает, что более 30 классов 14 школ Смоленской области были закрыты на карантин, а три учебных заведения приостановили проведение занятий. Добавляется, что в пяти группах ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж» были приняты меры по борьбе с заболеваемостью.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. Он также отметил, что уровень коллективного иммунитет в России низкий и призвал прививаться. По его словам, вскоре появятся модернизированные вакцины, но пока можно прививаться и существующими.



