СМИ: Карантин из-за эпидемии ОРВИ и гриппа ввели в смоленских школах
В смоленских школах ввели карантин в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, сообщает издание Readovka67.
По данным издания, региональный Роспотребнадзор сообщил о скачке заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог Смоленска превысил 19%, отмечает Readovka67. Добавляется, что на 25% увеличилась заболеваемость у детей 7-14 лет.
Издание сообщает, что более 30 классов 14 школ Смоленской области были закрыты на карантин, а три учебных заведения приостановили проведение занятий. Добавляется, что в пяти группах ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж» были приняты меры по борьбе с заболеваемостью.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. Он также отметил, что уровень коллективного иммунитет в России низкий и призвал прививаться. По его словам, вскоре появятся модернизированные вакцины, но пока можно прививаться и существующими.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru