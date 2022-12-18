В России госпитализировали 782 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 18 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 782 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 38,2%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 7 222 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 221 716 074 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 51 человек. Всего умерло от заболевания 393 000 человек.

За сутки выздоровело 6 338 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 109 668 человек.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо ограничений из-за эпидемии коронавируса, но необходимо помнить, что данная инфекция является не единственным возбудителем, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, сообщает РИА Новости.

