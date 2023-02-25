В России госпитализировали 775 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 25 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,4%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 786 человек с коронавирусом.



За сутки в России выявили 11 071 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 243 563 человека.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 324 человека. Всего умерло от заболевания 396 004 человека.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 208 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 581 463 человека.

Ранее стало известно, что риск распространения в мире болезни, вызываемой вирусом Марбург, маловероятен, так же как и его попадание в Россию. Об этом сообщили в противочумном институте «Микроб».

