В России госпитализировали 775 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 786 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 25 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,4%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 786 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 11 071 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 243 563 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 324 человека. Всего умерло от заболевания 396 004 человека.
В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 208 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 581 463 человека.
Ранее стало известно, что риск распространения в мире болезни, вызываемой вирусом Марбург, маловероятен, так же как и его попадание в Россию. Об этом сообщили в противочумном институте «Микроб».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+-18 819 246 / сут.
Умерли
48 170+-347 800 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+-18 356 467 / сут.
- В России госпитализировали 775 человек с коронавирусом за сутки
- В российских регионах начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств
- После введения новых санкций в российских банках рекомендовали клиентам снять деньги с карт UnionPay
- СМИ: Китай может передать России дроны и артиллерию
- СМИ: Американский наемник раскрыл срок жизни военного ВСУ у Артемовска
- Детали для автомобилей китайского бренда начали поставлять из Москвы
- Арестович предупредил о потере времени при выборе исторического пути Украины
- Марочко: Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
- В ЛНР рассказали о создании ВСУ ложных позиций под Артемовском
- Лукашенко 28 февраля-2 марта совершит визит в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru