В России госпитализировали 775 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировано 786 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 25 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,4%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 786 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 11 071 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 243 563 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 324 человека. Всего умерло от заболевания 396 004 человека.

В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 208 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 581 463 человека.

Ранее стало известно, что риск распространения в мире болезни, вызываемой вирусом Марбург, маловероятен, так же как и его попадание в Россию. Об этом сообщили в противочумном институте «Микроб».

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ФОТО: РИА Новости
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