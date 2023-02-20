ВОЗ выразила надежду, что вирус не сможет распространиться быстро. Вспышка Марбурга произошла в сопредельной с Камеруном и Габоном провинции Кие-Нтем в Экваториальной Гвинее. Заболели 25 человек, еще девять скончались.

Всего в мире зарегистрированы 16 вспышек Марбурга, но почти все они быстро заканчивались.

Марбург впервые выявили в 1967 году. Это один из наиболее опасных вирусов. Он передается при физическом контакте с кровью, слюной, выделениями, а также при контакте с одеждой или постельным бельем.

Среди симптомов – высокая температура, головная и мышечная боли, тошнота, диарея, спазмы, рвота и недомогание.

Зарегистрированных вакцин или препаратов от Марбурга не существует. Эксперты не исключают, что африканский вирус может превзойти коронавирус.

Напомним, из-за вируса в России усилили санитарно-карантинный контроль. Россиянам рекомендуется выбирать для поездок благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

