Африканский вирус может превзойти коронавирус
Медики во всем мире ищут экспериментальные вакцины, которые могут защитить от родственного Эболе вируса Марбург, найденного 13 февраля в Экваториальной Гвинее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на журнал Nature.
ВОЗ выразила надежду, что вирус не сможет распространиться быстро. Вспышка Марбурга произошла в сопредельной с Камеруном и Габоном провинции Кие-Нтем в Экваториальной Гвинее. Заболели 25 человек, еще девять скончались.
Всего в мире зарегистрированы 16 вспышек Марбурга, но почти все они быстро заканчивались.
Марбург впервые выявили в 1967 году. Это один из наиболее опасных вирусов. Он передается при физическом контакте с кровью, слюной, выделениями, а также при контакте с одеждой или постельным бельем.
Среди симптомов – высокая температура, головная и мышечная боли, тошнота, диарея, спазмы, рвота и недомогание.
Зарегистрированных вакцин или препаратов от Марбурга не существует. Эксперты не исключают, что африканский вирус может превзойти коронавирус.
Напомним, из-за вируса в России усилили санитарно-карантинный контроль. Россиянам рекомендуется выбирать для поездок благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
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