В России госпитализировали 744 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 744 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 16 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 55,1%... Выздоровело за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября 2022 года», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 657 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 354 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 304 554 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 94 человека. Всего умер от заболевания 388 901 человек.
Всего за сутки выздоровел 18 441 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 20 603 845 человек.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что для сохранения стабильной ситуации по гриппу в стране необходимо прививаться.
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Заразились
21,3 млн+12 354 / сут.
Умерли
389 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+18 441 / сут.
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