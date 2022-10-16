В России госпитализировали 744 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 16 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 55,1%... Выздоровело за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября 2022 года», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 657 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 12 354 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 304 554 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 94 человека. Всего умер от заболевания 388 901 человек.

Всего за сутки выздоровел 18 441 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 20 603 845 человек.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что для сохранения стабильной ситуации по гриппу в стране необходимо прививаться.