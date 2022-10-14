Онищенко рассказал, кому в первую очередь нужно привиться от гриппа
Врач-эпидемиолог отметил, что для сохранения стабильной ситуации по гриппу в стране необходимо привиться всем.
Для сохранения стабильной ситуации по гриппу в стране необходимо прививаться, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Обстановка в Москве и по России по ОРВИ спокойная, есть отдельные превышения эпидемических порогов, но самое главное, что нет гриппа. Нужно прививаться, дорогие москвичи, давайте начнем уважать самих себя. В Москве есть мобильные пункты, где прививают против гриппа. Медики, педагоги, журналисты, работники общественного питания и транспорта – это группы риска», - отметил он.
Пандемия коронавируса по-прежнему представляет глобальную опасность для здравоохранения, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.
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