В России госпитализировали 730 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 730 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 19 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 730 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,5%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 291 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 081 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 398 260 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 62 человека. Всего умерли от заболевания 380 463 человека.
Всего за сутки выздоровело 3 279 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 822 674 человека.
Ранее стало известно, что группа созванных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ученых начнет детальное изучение причин возникновения коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на доклад ВОЗ.
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Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
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