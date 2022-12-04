В России госпитализировали 722 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 722 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 4 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 324 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 6 598 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 21 617 601 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 55 человек. Всего умер от заболевания 392 231 человек.
За сутки выздоровело 4 589 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 018 980 человек.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что Подъем заболеваемости гриппом в России происходит на фоне негативного влияния трехлетней пандемии коронавируса.
«Три года (пандемии коронавируса – ред. НСН) мы находимся в состоянии глобального психологического стресса… Все те меры, которые предпринимались для минимизации распространения вируса, жестко отразились на экономике. Они повлекли ограничения, что ударило по снижению доходности, привело к увольнениям – опять стрессы были. И подъем заболеваемости гриппом находится на фоне негативного влияния трехлетней пандемии коронавируса», - сказал Онищенко.
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Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
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