В России госпитализировали 722 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 4 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 324 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 6 598 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 21 617 601 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 55 человек. Всего умер от заболевания 392 231 человек.

За сутки выздоровело 4 589 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 018 980 человек.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что Подъем заболеваемости гриппом в России происходит на фоне негативного влияния трехлетней пандемии коронавируса.

«Три года (пандемии коронавируса – ред. НСН) мы находимся в состоянии глобального психологического стресса… Все те меры, которые предпринимались для минимизации распространения вируса, жестко отразились на экономике. Они повлекли ограничения, что ударило по снижению доходности, привело к увольнениям – опять стрессы были. И подъем заболеваемости гриппом находится на фоне негативного влияния трехлетней пандемии коронавируса», - сказал Онищенко.

