В России госпитализировали 695 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 7 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 695 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 673 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 303 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 823 855 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 49 человек. Всего умерло от заболевания 394 035 человек.

За сутки выздоровело 4 463 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 241 865 человек.

Ранее ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщил, что заметный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России в период новогодних праздников маловероятен.



