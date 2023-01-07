В России госпитализировали 695 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 695 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 7 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 695 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 673 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 303 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 823 855 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 49 человек. Всего умерло от заболевания 394 035 человек.
За сутки выздоровело 4 463 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 241 865 человек.
Ранее ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщил, что заметный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России в период новогодних праздников маловероятен.
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Заразились
21,8 млн+3 303 / сут.
Умерли
394 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 463 / сут.
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