СМИ предупредили Европу об опасности варианта COVID-19 «кракен»

Европе следует приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции «кракен». Об этом пишет обозреватель издания Politico Карло Мартушелли.

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В материале отмечается, что новый подвариант XBB.1.5 быстро распространяется.

«Скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами», — пишет Мартушелли.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, «кракен» впервые обнаружили в октябре в США. Поступающие из Соединенных Штатов сведения доказывают, что вирус распространяется достаточно агрессивно: каждые девять дней число случаев заболевания удваивается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеЕвропаКоронавирус
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