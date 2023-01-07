СМИ предупредили Европу об опасности варианта COVID-19 «кракен»
Европе следует приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции «кракен». Об этом пишет обозреватель издания Politico Карло Мартушелли.
В материале отмечается, что новый подвариант XBB.1.5 быстро распространяется.
«Скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами», — пишет Мартушелли.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, «кракен» впервые обнаружили в октябре в США. Поступающие из Соединенных Штатов сведения доказывают, что вирус распространяется достаточно агрессивно: каждые девять дней число случаев заболевания удваивается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- СМИ предупредили Европу об опасности варианта COVID-19 «кракен»
- В ООН оценили поставки оружия из Германии, США и Франции на Украину
- В Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии
- Украина расторгла соглашение с Россией об эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
- Часть раненных в Макеевке военных перевели на лечение в Самару
- Силы ПВО сбили беспилотник в Севастополе
- В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа
- Посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу
- Глава Минобороны Украины заявил о выполнении ВСУ миссии НАТО
- Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru