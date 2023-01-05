Гинцбург сообщил, ждать ли подъема заболеваемости коронавирусом и гриппом на праздниках

Заметный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России в период новогодних праздников маловероятен, сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, это связано с тем, что россияне почти не выезжают за рубеж, а иностранные туристы редко приезжают в Россию.

Как стало известно ранее, фармхолдинг «Нацимбио» и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) совместно проведут клинические исследования единой вакцины для профилактики коронавируса и гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеГриппОРВИКоронавирусАлександр Гинцбург
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