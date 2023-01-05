Гинцбург сообщил, ждать ли подъема заболеваемости коронавирусом и гриппом на праздниках

По его словам, это связано с тем, что россияне почти не выезжают за рубеж, а иностранные туристы редко приезжают в Россию.

Как стало известно ранее, фармхолдинг «Нацимбио» и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) совместно проведут клинические исследования единой вакцины для профилактики коронавируса и гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

