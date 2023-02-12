В России госпитализировали 689 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 12 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 689 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,5%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 391 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 12 347 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 072 717 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 31 человек. Всего умер от заболевания 395 551 человек.

В течение суток выздоровело 6 805 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 432 694 человека.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН заявил, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.



