В России госпитализировали 689 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 689 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 12 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 689 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,5%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 391 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 347 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 072 717 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 31 человек. Всего умер от заболевания 395 551 человек.
В течение суток выздоровело 6 805 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 432 694 человека.
Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН заявил, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.
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Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
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