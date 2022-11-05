В России госпитализировали 582 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 582 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 5 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 582 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,8%... Выздоровело за сутки 7819 человек, или на 15,6% меньше в сравнении с 4 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 233 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 617 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 459 284 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 67 человек. Всего умер от заболевания 390 526 человек.
Всего за сутки выздоровело 7 819 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 849 598 человек.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН назвал условия вакцинации от коронавируса назальной вакционой.
«С назальной вакциной не все так просто. Надо чтобы насморка не было, нос был здоровым, 2 часа не чихать, не кашлять после вакцинации», - сказал Малышев.
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Заразились
21,5 млн+5 617 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 819 / сут.
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