В России госпитализировали 582 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 5 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 582 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,8%... Выздоровело за сутки 7819 человек, или на 15,6% меньше в сравнении с 4 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 233 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 617 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 459 284 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 67 человек. Всего умер от заболевания 390 526 человек.

Всего за сутки выздоровело 7 819 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 849 598 человек.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН назвал условия вакцинации от коронавируса назальной вакционой.

«С назальной вакциной не все так просто. Надо чтобы насморка не было, нос был здоровым, 2 часа не чихать, не кашлять после вакцинации», - сказал Малышев.

