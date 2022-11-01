В Минздраве РФ заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России стабилизовалось, однако риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и для тех, кто имеет хронические болезни.
Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, число новых случаев коронавируса c середины сентября постепенно снижается. Это связано с тем, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета, как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания.
Чуланов отметил, что применяемые вакцины по-прежнему эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. В частности, назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ, и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.
Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- СМИ: Байден вышел из себя во время переговоров с Зеленским
- В РФ утвердили субсидируемые региональные маршруты на 2023 год
- Небензя: Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра
- Путин заявил, что не определился с участие в саммитах G20 и АТЭС
- Зеленский подписал с Чехией декларацию о членстве в НАТО
- Путин заявил, что атаковавшие флот беспилотники частично шли по зерновому коридору
- ОПЕК: рецессия в Европе неизбежна
- Путин: Частичная мобилизация завершена
- Певец K-pop погиб во время давки в Сеуле
- Песков ответил на заявления украинской разведки о двойниках Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru