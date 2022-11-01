В Минздраве РФ заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу

Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, число новых случаев коронавируса c середины сентября постепенно снижается. Это связано с тем, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета, как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания.

Чуланов отметил, что применяемые вакцины по-прежнему эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. В частности, назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ, и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

