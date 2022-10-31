«Не так всё просто»: Врач назвал условия вакцинации от COVID-19 назальным способом

Назально привиться от коронавируса могут только полностью здоровые люди, сказал НСН инфекционист Николай Малышев.

Врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН назвал условия вакцинации от коронавируса назальной вакционой.

«С назальной вакциной не все так просто. Надо чтобы насморка не было, нос был здоровым, 2 часа не чихать, не кашлять после вакцинации», - сказал Малышев.

В Москве стала доступна назальная вакцина от коронавируса «Спутник V»: она рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает «бустером» для уже имеющегося иммунитета - создает «местный" иммунитет, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинацияКоронавирус
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