«Не так всё просто»: Врач назвал условия вакцинации от COVID-19 назальным способом
Назально привиться от коронавируса могут только полностью здоровые люди, сказал НСН инфекционист Николай Малышев.
Врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН назвал условия вакцинации от коронавируса назальной вакционой.
«С назальной вакциной не все так просто. Надо чтобы насморка не было, нос был здоровым, 2 часа не чихать, не кашлять после вакцинации», - сказал Малышев.
В Москве стала доступна назальная вакцина от коронавируса «Спутник V»: она рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает «бустером» для уже имеющегося иммунитета - создает «местный" иммунитет, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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