В России госпитализировали 557 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 557 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 13 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 557 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,1%... Выздоровело за сутки 5 072 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 12 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 188 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 364 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 499 952 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 60 человек. Всего умер от заболевания 391 024 человека.
Всего за сутки выздоровело 5 072 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 901 517 человек.
Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе форума Finopolis заявил, что человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
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