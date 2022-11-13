В России госпитализировали 557 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 13 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 557 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,1%... Выздоровело за сутки 5 072 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 12 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 188 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 364 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 499 952 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 60 человек. Всего умер от заболевания 391 024 человека.

Всего за сутки выздоровело 5 072 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 901 517 человек.

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе форума Finopolis заявил, что человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

