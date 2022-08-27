В России госпитализировали 4354 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 27 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4354 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 3 912 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 47 093 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 19 359 066 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 90 человек. Всего умер от заболевания 384 000 человек.

Всего за сутки выздоровело от коронавируса 32 642 россиянина, за период эпидемии - 18 467 738 человек.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в середине сентября число зараженных коронавирусной инфекцией в России может вырасти до 100-120 тысяч в сутки, в стране может начать действовать так называемый «естественный локдаун».

«Такие цифры достижимы. Волны в конце лета-начале осени могут быть двугорбыми. Сейчас идет плавный рост заболеваемости с периодическими понижениями. Как только поменяется характер погоды и начнется учебный год, все приедут с дач в города, начнется рост заболеваемости. Эти цифры достижимы на второй-третьей неделе учебного года, 7-14 сентября», - прогнозирует медик.

